Pedullà: «Inter, Bremer in ostaggio e ora rinnovi Skriniar? Inaccettabile!»

Alfredo Pedullà, uno dei primi in Italia a parlare dell’operazione Bremer all’Inter, si sfoga su Sportitalia mercato contro la società nerazzurra. Il brasiliano rischia di andare alla Juventus

SFOGO − Bremer all’Inter sta per sfumare dopo mesi di trattative, Pedullà sbraita anche contro la proprietà nerazzurra: «Da una vita la società dell’Inter fa un mercato senza budget. Non è giusto che Skriniar salti le prime due partite in amichevole e adesso diventa importante rinnovare il contratto perché hai perso l’autobus. L’Inter ha bisogno di una società più forte e autorevole! Dobbiamo ricordarci che sabato sera Inzaghi bramava per l’arrivo di Bremer, questo mi fa pensare che non è possibile tenere in “ostaggio” per sette mesi un giocatore che dice di aspettare te, non è accettabile perché sei l’Inter!».