Crespo amarcord: “Supercoppa Inter-Roma del 2006 indimenticabile!”

Hernán Crespo, ex calciatore nerazzurro e ora allenatore, ha postato sul proprio profilo Twitter il gol del 2-3 in Inter-Roma, match valido per la Supercoppa Italiana disputato a San Siro nell’agosto del 2006

EROICI – Un match molto entusiasmante, come lo erano tutte gli Inter-Roma di quel periodo. Hernán Crespo ha voluto ricordare il suo gol del momentaneo 3-2, retwittando un breve video pubblicato dall’account social del club nerazzurro. “Un momento indimenticabile” l’ha definito l’argentino. Quello di Crespo è il gol che dà speranze concrete ai nerazzurri, dopo che Patrick Vieira aveva riacceso la fiammella con una rete sul finire della prima frazione. La Roma era passata in vantaggio di tre con Amantino Mancini e una gran doppietta di Alberto Aquilani. Poi ci penseranno ancora la Piovra francese e uno splendido Luís Figo, nei supplementari, a completare la rimonta.