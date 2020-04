VIDEO – Seedorf chirurgico, Recoba inarrestabile e l’Inter passa a Perugia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 aprile 2000. Nella trasferta di Perugia, l’Inter vince col punteggio di 1-2 grazie alle reti di Seedorf e Recoba, entrambe dei capolavori.

GIORNATA DI GRAZIA – Con la vittoria di Perugia il 30 aprile 2000, l’Inter compie un ulteriore passo in avanti verso il piazzamento europeo. Protagonista assoluto del primo tempo è Clarence Seedorf, colpo di lusso arrivato nel mercato invernale. Al 29′ l’olandese riceve palla pochi metri fuori dall’area umbra, in posizione centrale, e, dopo essersi creato il varco giusto, scocca un destro chirurgico che supera la linea di porta a fil di palo. La terza rete in campionato di Seedorf con l’Inter: la prima arrivò contro lo stesso avversario, all’andata, gara di esordio del numero 14. Il Perugia è un avversario mai domo, e grazie alle invenzioni di Milan Rapajc va spesso vicino al pareggio. Ma è invece l’Inter a raddoppiare: al 66′ Alvaro Recoba ubriaca ogni avversario sulla trequarti, e fa partire un tiro mancino dei suoi: effetto cristallino, con palla che si infila all’incrocio. Al 78′ i padroni di casa riescono finalmente a segnare, grazie a Nicola Amoruso. Una rete vana, nel computo della vittoria finale. Nel video YouTube di “cirutech” il resoconto della partita: