Cremonese, Coda al 121′ fa 2-1 al Cittadella in Coppa Italia! Roma agli ottavi

Cremonese-Cittadella, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si è chiusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari. I lombardi staccano dunque il pass per gli ottavi di finale della competizione dove sfideranno la Roma di Mourinho

AGLI OTTAVI – Cremonese-Cittadella, match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è andata in scena alle ore 15 e si è chiusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari. Partita ricca di emozioni quella tra i lombardi e i veneti: a passare in vantaggio è la Cremonese al 48′ con Bertolacci. Al 53′ il Cittadella rimane in dieci per l’espulsione di Frare. Nonostante l’inferiorità numerica, il Cittadella all’83’ trova un insperato pareggio grazie alla rete di Vita. I tempi regolamentari si chiudono dunque sull’1-1. Nei tempi supplementari tutto ormai sembrava andare verso i calci di rigore, ma al 121′ Coda trova il gol vittoria per la Cremonese che dunque va avanti e agli ottavi sfiderà la Roma di José Mourinho.