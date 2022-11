Correa subito a disposizione dell’Inter a Malta, non sarà così per l’altro ‘eliminato’ – CdS

Joaquin Correa, vista l’uscita anticipata dal Mondiale a causa di un problema fisico, tornerà subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista del ritiro a Malta. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, però, non sarà così per l’altro giocatore eliminato dal Mondiale.

IN RITIRO – Il numero di giocatori impegnati al Mondiale in Qatar si era già ridotto da sette a sei unità qualche giorno prima l’inizio della competizione, con l’esclusione di Joaquin Correa dall’Argentina per problemi fisici. A questo punto l’attaccante si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi venerdì alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, e quindi partecipare al ritiro a Malta. Non sarà così, invece, per i primi eliminati dal Mondiale, vale a dire almeno uno tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, a cui sarà concesso successivamente qualche giorno di vacanza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno