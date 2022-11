Brozovic prestazioni in crescita con la Croazia. Inzaghi ‘ringrazia’ Dalic – TS

Marcelo Brozovic è in ripresa. Il centrocampista, secondo Tuttosport, è il calciatore dell’Inter che sta facendo meglio al Mondiale. Inzaghi “ringrazia” Dalic

RIPRESA – Marcelo Brozovic è in netta ripresa, e si vede. Il centrocampista dell’Inter, secondo Tuttosport, è una delle note più liete della rappresentanza nerazzurra al Mondiale di Qatar. Con la Croazia, infatti, sta mettendo preziosi minuti nelle gambe e le sue prestazioni sono in decisa crescita, come dimostrato nell’ultima partita disputata dagli uomini di Dalic in cui, il 77 dell’Inter è rimasto in campo per tutta la durata del match. E, secondo il quotidiano, il centrocampista partirà ancora titolare nell’ultima, e decisiva sfida, contro il Belgio. Inzaghi può essere soddisfatto: alla ripresa del campionato ritroverà un Brozovic in grande spolvero.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna