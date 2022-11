Inter, annunciato il CdA e i temi: ecco l’orario per seguire l’evento

Nuovo Consiglio di Amministrazione per l’Inter in programma in data odierna, 29 novembre 2022. Sul tavolo c’è l’approvazione dei conti del bilancio trimestrale del club nerazzurro e i temi di gestione ordinaria. Il club con una nota ha comunicato l’orario per seguire l’evento.

CDA INTER – “Il Gruppo FC Internazionale intende comunicare i risultati finanziari di Inter Media and Communication SpA per il trimestre chiuso al 30 settembre 2022 in occasione di una conference call in programma il prossimo 29 novembre 2022 alle ore 16:00 CET“.

Fonte: Inter.it