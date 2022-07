Coppa Italia 2022-2023, le date della nuova stagione. Inter, debutto ‘obbligato’

La Lega Serie A ha definito le date della nuova Coppa Italia, che vedrà l’Inter detentrice del titolo. Considerata la Supercoppa Italiana (vedi articolo) in programma il 18 gennaio il debutto dei campioni in carica, negli ottavi di finale in gara secca in casa, sarà fra il 10 e il 12 gennaio.

COPPA ITALIA 2022-2023 – CALENDARIO DATE

Turno preliminare: domenica 31 luglio 2022

Trentaduesimi: domenica 7 agosto 2022

Sedicesimi: mercoledì 19 ottobre 2022

Ottavi di finale: mercoledì 11 gennaio 2023, mercoledì 18 gennaio 2023

Quarti di finale: mercoledì 1 febbraio 2023

Semifinali (andata): mercoledì 5 aprile 2023

Semifinali (ritorno): mercoledì 26 aprile 2023

Finale: mercoledì 24 maggio 2023