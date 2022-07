Lukaku-Inter, retroscena sulle cifre reali. Ledure: «Sarà il più pagato in Serie A!»

Lukaku all’Inter a tutti i costi… nel vero senso della parola! Le cifre ufficiali non si conoscono ancora ma un indizio arriva direttamente dall’avvocato Ledure, intervistato dal quotidiano belga La Libre proprio per capire meglio l’operazione con il Chelsea. Di seguito il secondo estratto della sua intervista

ALTRO CHE INGAGGIO DIMEZZATO – L’avvocato Sebastien Ledure (vedi prima parte) fa chiarezza sui costi dell’operazione che riguarda Romelu Lukaku, che a qualcosa ha rinunciato: «Sì, ma molto meno di quanto dice la stampa. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero! Sarà il giocatore più pagato della Serie A. Tutte e tre le parti hanno fatto rinunce intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per il Chelsea o l’Inter. Lukaku paga noi, non i club…». Alla domanda del collega Yves Taildeman, giornalista del quotidiano belga La Libre, Ledure risponde con schiettezza assoluta.

PRESTITO SENZA ALTRE CONDIZIONI – Ledure, invece, conferma gli 8 milioni di euro per il prestito, che descrive come cifra equa: «Dovresti chiedere ai club interessati, ma così è un prezzo in linea con le tariffe di un prestito… Altri grandi club, di cui non cito i nomi, volevano acquistarlo a titolo definitivo anziché prenderlo in prestito. Ma queste opzioni non sono mai state davvero serie perché Lukaku ha deciso molto presto di voler andare all’Inter. Ha parlato più volte con l’allenatore dell’Inter (Simone Inzaghi, ndr) per assicurarsi di essere sulla stessa linea. Ci saranno ancora tre anni di contratto [con il Chelsea, ndr] ma nessuno può dire nulla al riguardo». Queste le parole di Ledure su cosa potrebbe succedere nell’estate 2023.

Fonte: La Libre – Yves Taildeman