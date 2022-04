Conte: «Che gioia rivedere Eriksen! All’Inter importante. Un top player»

Tanta Inter domani tra Brentford e Tottenham con Eriksen da un lato e Conte dall’altro. In conferenza stampa, l’ex tecnico nerazzurro ha espresso delle belle parole per il centrocampista danese

FELICE − Conte sul ritorno in campo di Eriksen: «Sono davvero sorpreso, ma non sono l’unica persona. Sinceramente nessuno conosceva le possibilità che Christian potesse ritornare a giocare. È stata una bella sorpresa per tutti. Penso che a tal proposito il Brentford sia stato molto bravo a capire la situazione e ad ingaggiare Christian. Sarà una grande gioia rivederlo in campo, giocare è quello che gli piace fare».

INSIEME − Così Conte sul loro periodo all’Inter: «Eriksen all’Inter? Penso che avesse bisogno di un po’ di tempo per capire la mia idea di calcio. Ma quando ci è riuscito, è diventato un giocatore davvero importante per noi. Vedo a Brentford che a volte giocano col 3-5-2 o col 3-4-3. E nel 3-5-2 fa le stesse cose che faceva con me all’Inter facendo il trequartista… Non ricordo una volta che si sia lamentato quando era in panchina. Un top player, una persona top in qualsiasi situazione».