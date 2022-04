Branca: «Inter-Roma, Mourinho arriverà convinto. Che stimolo lavorarci!»

In collegamento a Sky Sport 24, Marco Branca si è espresso su José Mourinho che domani ritornerà a Milano per Inter-Roma. L’ex dirigente nerazzurro ripercorre anche il periodo trascorso insieme al portoghese

A SAN SIRO − Branca non ha dubbi sul ritorno di Mourinho a Milano: «Mourinho in vista di Inter-Roma? Arriverà convinto. Credo che abbia al momento una squadra più concentrata e consapevole dei propri limiti e qualità. Stessa cosa si può dire per l’Inter che però si è ritrovata. La Roma ha dovuto passare uno shock prima di sbocciare».

STIMOLANTE − Branca ripercorre il periodo di Mourinho all’Inter: «All’Inter, non si occupava in maniera assillata di mercato, c’erano incontri continui su chi prendere o non prendere ma lui lasciava il club sempre molto libero. Mourinho è molto acuto, vive solo per la sua squadra. Era sempre stimolante perché ogni giorno c’era un punto di vista diverso».