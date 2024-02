Compagnoni: «Thuram pazzesco! Mkhitaryan non sbaglia nemmeno con 5 Gin Tonic»

Thuram ha sorpreso un po’ tutti, compreso Compagnoni. Il noto giornalista e telecronista sportivo, pur sottolineando come fosse sicuro delle potenzialità del francese, ammette di non aver messo in conto una qualità in particolare. Poi un commento anche su Mkhitaryan e Calhanoglu: di seguito il suo intervento a Sky Sport

AFFARE PAZZESCO – Marcus Thuram ha sorpreso tutti, anche Maurizio Compagnoni. Il giornalista svela anche un retroscena: «Che Thuram fosse bravo si sapeva, io rimasi colpito vedendolo la prima volta. Stava per prenderlo la Fiorentina poi ci fu il cambio tra Della Valle e Commisso. Quello che colpisce è il suo strapotere fisico abbinato alla tecnica di un trequartista. Ero sicuro potesse fare bene ma non pensavo potesse avere questa media realizzativa. Davanti alla porta ogni tanto pasticciava, ora è freddo glaciale e l’Inter ha fatto un affare pazzesco. In Premier League ho visto attaccanti che valgono la metà di Thuram con 80 milioni di euro di cartellino».

COLONNE PORTANTI – Compagnoni parla anche di due centrocampisti: «Mkhitaryan? Non mi aspettavo questa seconda giovinezza. Mi è sempre piaciuto moltissimo perché vede la porta ed è tecnico. Alla Roma mi dava l’idea che avesse iniziato un parabola discendente, adesso è evidentissimo che i centrocampisti titolari sono quelli ma Mkhitaryan non rientra quasi mai nel turnover. Ha un’intelligenza tattica straordinaria e non sbaglierebbe un movimento nemmeno se si facesse cinque Gin Tonic. Bisogna spendere due parole anche su Calhanoglu: allora è vero che al Milan un’intuizione l’aveva avuta Giampaolo, ma Inzaghi ci ha creduto da subito in quel ruolo preferendolo quasi subito a Brozovic. In questo momento Rodri, Calhanoglu e pochi altri. Il turco è tra i primi 4/5 al mondo: alzi la mano chi l’avrebbe detto fino a poco tempo fa».