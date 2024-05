Spalletti: «Frattesi titolare nell’Italia? Inter ha vinto anche senza»

Luciano Spalletti oggi sta presentando il raduno dell’Italia in vista di Euro2024. Mancano pochi giorni all’inizio della competizione, il ct ha spiegato l’assenza di Francesco Acerbi dell’Inter in conferenza stampa.

ASSENZE – Mancano poco più di due settimane all’esordio dell’Italia agli Europei del 2024 in Germania. Oggi inizia il raduno della Nazionale per preparare la competizione e l’esordio contro l’Albania, Luciano Spalletti presenta così l’esperienza e risponde alle domande sul difensore dell’Inter: «Le assenze di Acerbi e Zaniolo? In Nazionale si fanno ragionamenti differenti, siamo convinti di poter sempre far bene perché possiamo pescare tra tanti calciatori. Cerchiamo di pensare che abbiamo a disposizione tutto quello che ci vuole. I criteri per scegliere i 26 convocati? Continuare a guardare quello che ci necessità tenendo conto di tante cose. Abbiamo voluto portare qualcuno in più proprio per aver la possibilità di sostituire la sorprese. Con Acerbi perdiamo un giocatore di esperienza che faceva parte di un blocco squadra in cui tutti si conosco bene. Non è detto che siano per forza un centrocampista o un attaccante ad andare fuori. Sarà una scelta difficilissima e dolorosissima per come sono fatto io ma fa parte del ruolo: lasciare la gente fuori a me dà un fastidio enorme».

Spalletti e la titolarità di Frattesi

DUBBI A CENTROCAMPO – Spalletti risponde anche su Davide Frattesi: «Frattesi merita assolutamente una maglia al posto di Barella, Pellegrini, Cristante? Lui ha beneficiato di quello che è successo in campionato e della forza dell’Inter. Ha tanti meriti ma si deve migliorare dal punto di vista di pulizia del gioco. È uno da sbattimento forte ma noi riteniamo di avere una squadra che ha una sua forza e quindi lui è dentro il valore che noi attribuiamo ai calciatori. Poi non è detto che debba essere titolare per forza perché ha fatto 6 gol con l’Inter. L’Inter ha vinto anche quando non ha giocato Frattesi»