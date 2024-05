LionRock non è uscito nel 2021 dall’Inter! La data ufficiale

LionRock Capital conferma di non essere uscita dall’Inter nel 2021, appena Oaktree ha fornito i finanziamenti a Steven Zhang. La data ufficiale dalla panoramica del capitale della stessa holding.

FUORI – A quanto pare anche le voci degli ultimi giorni sull’uscita di LionRock Capital dall’Inter nel 2021 vengono prontamente smentite. Ad appena una settimana dall’insediamento di Oaktree come fondo proprietario del club nerazzurro è nato il caso relativo alla holding che con Steven Zhang deteneva il 31.05% delle quote, acquisite a febbraio 2019 da Erick Thohir. Si paventava di un’Inter a rischio di irregolarità per non aver comunicato alla FIGC l’uscita di LionRock nel 2021.

VERITÀ – La realtà è un’altra: dal profilo della piattaforma Pitchbook nella panoramica del capitale della holding vi è scritta la data d’uscita ufficiale dalle quote dell’Inter. Accanto al nome dell’azienda ‘F.C. Internazionale Milano‘ la data di uscita indica ‘22 maggio 2024‘. Perciò LionRock non ha abbandonato il club nel momento in cui Oaktree ha fornito il finanziamento nel 2021 a Steven Zhang per andare avanti per ulteriori tre anni. Così come l’ex presidente dalla famiglia Suning ha lasciato a maggio l’Inter, anche per LionRock Capital la situazione è la medesima. Nessuna irregolarità, tutto avviene alla luce del sole. Le crisi, le voci non veritiere e tutto il resto di negativo intorno al mondo nerazzurro piano piano va via.