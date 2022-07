Compagnoni: «Inter, Lukaku apre a più soluzioni. Asllani? Era all’Empoli…»

Maurizio Compagnoni, su Sky Sport 24, si è concentrato sul mercato dell’Inter con l’acquisto top di Lukaku. Una considerazione sul nuovo vice Brozovic, Asllani

MERCATO − Compagnoni commenta i movimenti dei nerazzurri: «Inter e Milan si stanno rinforzando, grande colpo Romelu Lukaku così come il Milan con Divock Origi. Credo che all’Inter ci sarà anche un’uscita importante, tipo Milan Skriniar. Fondamentale per l’Inter trovare un sostituto di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi ha provato ad adattare Nicolò Barella nel corso dell’ultima stagione ma non è riuscito nell’intento. Kristjan Asllani? Buon giocatore ma nell’ultima stagione con tutto il rispetto ha giocato nell’Empoli. Sembra avere però grande personalità. Però il grande acquisto è Lukaku. Puoi buttare palla in avanti e sperare sul belga».