Compagnoni: «Inter-Lecce, la rabbia spingerà per cancellare il Bologna»

L’Inter deve provare a mettere da parte la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, trovando energia nuova per conquistare tre punti contro il Lecce domani. L’analisi di Maurizio Compagnoni dello scorso match e del prossimo.

DIFFICOLTÀ – Maurizio Compagnoni torna agli ottavi di Coppa Italia persi dai nerazzurri, con uno sguardo anche a Inter-Lecce di domani. Di seguito l’opinione del giornalista ospite di Sky Sport 24: «Credevo che l’Inter sarebbe riuscita a superare il Bologna. La squadra di Simone Inzaghi aveva un po’ di turnover, ma anche i rossoblù. Nei nerazzurri qualche seconda linea non ha reso come dovuto. Resta il fatto, però, che l’Inter era in vantaggio nel primo tempo supplementare. Poi è entrato Joshua Zirkzee, che ha la magia nei piedi. Marko Arnautovic sta facendo fatica, quello ammirato a Bologna è diverso rispetto a quello che stiamo vedendo con l’Inter, che sta facendo fatica. L’assenza di Lautaro Martinez è pesantissima però domani l’Inter gioca in casa contro il Lecce. Avrà i suoi 70 mila tifosi a spingerla e anche la rabbia di cancellare la sconfitta contro il Bologna. Entrambe, Juventus e Inter, sono favorite in questa prossima giornata di campionato. Come coefficiente di difficoltà forse è un pochino più alto quello dei bianconeri».