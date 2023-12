Chi è Matt O’Riley, il centrocampista del Celtic che piace all’Inter

L’Inter segue con attenzione Matt O’Riley, centrocampista classe 2000 del Celtic. Tracciamo un profilo del regista danese nato in Inghilterra, per comprendere come potrebbe inserirsi nello scacchiere nerazzurro.

NOME NUOVO – Dal Regno Unito arriva una notizia di mercato inaspettata. L’Inter sembra molto vicina all’ingaggio di Matt O’Riley, centrocampista che gioca in Scozia nel Celtic di Glasgow. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, che i nerazzurri proporranno con ogni probabilità nei prossimi giorni. Con l’obiettivo di chiudere l’affare già nella sessione di gennaio. In attesa di conoscere gli sviluppi di questa trattativa, vediamo meglio chi è il centrocampista numero 33 del Celtic.

BREVE BIOGRAFIA – Matt O’Riley nasce a Hounslow, in Inghilterra, il 21 novembre 2000 da padre inglese e madre danese. Sarà per questo motivo che, dopo la trafila nelle selezioni giovanili inglese, sceglierà poi la Danimarca come Nazionale (1 presenza all’attivo). Il 23enne cresce nel Fulham, con cui esordisce nei professionisti il 1° gennaio 2020. Attira attenzione su di sé con due ottime stagioni al MK Dons in terza serie: 10 reti e 8 assist in 54 presenze tra il 2020 e il 2022. Nel gennaio 2022 passa al Celtic, con cui si impone come uno dei migliori prospetti della Scottish Premiership: in quasi due anni a Glasgow, raccoglie 17 reti e 24 assist in 96 presenze. Numeri sensazionali, considerando il suo ruolo in campo.

SPAZIO ALL’ELEGANZA – O’Riley è un centrocampista centrale dal fisico strutturato ma longilineo (187 cm per 77 kg). E che fa dell’eleganza il suo tratto più distintivo. L’anglo-danese è dotato di un piede sinistro (il preferito) estremamente raffinato, con cui guida la manovra del Celtic in cabina di regia. Destreggiandosi tuttavia molto bene anche come incursore, come dimostrano i suoi numeri e la sua straordinaria precisione al tiro. Volendo guardare in casa Inter, O’Riley potrebbe essere impiegato come mezzala di qualità nella mediana di Simone Inzaghi. E lo si può vedere dalla sua heatmap stagionale, presa da Sofascore:

Una rappresentazione grafica che ben si sposa con le sue statistiche. In media, 75,2 tocchi in una singola partita, con 44 passaggi completati (precisione dell’82%) e 2,9 tiri secondo Sofascore. Dati che rendono O’Riley un possibile backup più giovane di Henrikh Mkhitaryan come approccio in campo. Un profilo sicuramente interessante, che impone di seguire con attenzione eventuali altre voci di mercato provenienti dal Regno Unito.