Civoli: «Juventus-Inter un crocevia. Dybala? No per Marotta, ma…»

Juventus-Inter sarà decisiva per indirizzare il finale di entrambe le squadre. Ne è sicuro il giornalista Civoli, che durante La Domenica Sportiva su Rai 2 non esclude ribaltoni di Marotta su Dybala nonostante le indicazioni contrarie.

IL BIG MATCH – Marco Civoli parla della ripresa della Serie A: «È un campionato bellissimo. Dal mio punto di vista Juventus-Inter è un crocevia per tutte e due, poi possiamo aspettarci di tutto. Anche il Milan, che sembra avere il vento alle spalle, è inciampato contro avversarie di livello minore. È ancora tutto molto aperto. Paulo Dybala all’Inter? Se dobbiamo dare retta a Giuseppe Marotta è no, però ogni tanto non lo dice…»