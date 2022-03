Graziani: «Critiche a Barella? Mancini ha schierato gli uomini migliori»

Graziani, nel corso di un suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha detto la sua riguardo le critiche relative a Mancini per i giocatori schierati (a centrocampo per esempio Barella), e i giocatori che hanno lasciato in anticipo la Nazionale (vedi articolo).

SCELTE DI FORMAZIONE – Ciccio Graziani parla delle critiche relative alle scelte di formazione di Roberto Mancini contro la Macedonia: «Nicolò Barella non doveva giocare? Noi guardiamo al campionato italiano. Mancini ha convocato e schierato i migliori giocatori a disposizione. Forse gli si può rimproverare il fatto di non aver portato Andrea Belotti, ma le scelte sono forzate, non ci sono altri giocatori. Se poi perdevi senza il centrocampo che ci ha fatto vincere l’Europeo tutti pensavano che Mancini era pazzo!»

RITORNO CLUB – Graziani parla dei giocatori che hanno lasciato in anticipo la nazionale: «Alcuni giocatori hanno lasciato il ritiro dell’Italia? Per me non è una mancanza di rispetto. Alcuni avevano anche degli acciacchi e quindi era inutile portarseli dietro, altri, invece, magari avevano il muso lungo e questi penalizzano ancora di più la squadra. In questo caso io penso che sia stata una cosa normale, Mancini li ha guardati in faccia e ha visto che qualcuno tergiversava».