Cesari: «Ecco l’unico arbitro deputato per Inter-Juventus di coppa!»

Nelle prossime ore sarà reso noto l’arbitro di Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia (mercoledì ore 21). L’ex direttore di gara Cesari, da Pressing Serie A su Italia 1, trova un solo nome possibile.

LA SCELTA PER FORZA – Graziano Cesari anticipa le designazioni per Inter-Juventus di Coppa Italia: «Io credo che ci sia solo un arbitro per questa partita. Ha diretto Juventus-Inter il 6 novembre: Daniele Doveri è l’unico deputato per questo tipo di partita. È un arbitro molto esperto, molto rispettato dai calciatori e abituato a queste partite. Io manderei Massimiliano Irrati al VAR e Paolo Valeri all’AVAR: questa è la coppia migliore».

RIGORE O NO? – Cesari torna poi su un episodio del Castellani (vedi moviola): «A Empoli, arbitro Livio Marinelli, attenzione all’intervento su Joaquin Correa. L’arbitro è molto vicino, il VAR non interviene, ma il piede del giocatore dell’Empoli aggancia Correa. È fallo? Non è fallo?»