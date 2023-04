Zampini assurdo: «Lukaku? Ammonito per esultanza polemica»

Zampini, da tifoso della Juventus, non accetta che Lukaku abbia ricevuto la grazia da Gravina in vista della semifinale di Coppa Italia di martedì. Collegato con Pressing Serie A su Italia 1, pur condannando il razzismo va a favore dell’assurda ammonizione.

NON SONO RAZZISTA, MA – La grazia della squalifica di Romelu Lukaku non fa piacere ai tifosi della Juventus. E c’è chi, come Massimo Zampini, pur condannando il razzismo prende le “difese” dell’arbitro Davide Massa: «È un tema troppo importante per potersi esprimere a fondo. Nel senso: partiamo dal presupposto che, comunque la si pensi, siamo tutti legittimati dall’avere un’opinione sul tema ma dall’essere contro quei disumani che fanno cori di questo genere. Poi io continuo a dire che ci sono delle regole: Lukaku non viene ammonito per un gesto classico. Là c’era stata un’esultanza molto polemica, che poi Lukaku aveva percepito in risposta a qualche coro disumano. Io ero allo stadio, c’ero: per me non c’era questo clima. Non c’era la maggior parte della curva, spero che la Juventus ne abbia individuati altri. Dico una cosa banale: Lukaku è un grandissimo giocatore, ma deve valere per tutti. Non ho visto le stesse levate di scudi per altri».