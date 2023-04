Biasin: «Grazia a Lukaku? Doverosa! Inter finalmente tranquilla»

Biasin festeggia la decisione del presidente della FIGC Gravina di concedere la grazia a Lukaku. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista è anche contento per la vittoria dell’Inter a Empoli.

BENE COSÌ – Fabrizio Biasin trova indicazioni confortanti dallo 0-3 a Empoli: «Io ho visto un’Inter tranquilla e secondo me è la più bella notizia della giornata. Nel recente passato in campionato l’Inter mi era sembrata troppo agitata: non riusciva a segnare, tirava tantissimo e non ce la faceva. Aver conquistato le semifinali di Champions League, che non succedeva da un’era geologica, ha tranquillizzato l’Inter. Ha giocato un brutto primo tempo, soporifero, e un ottimo secondo. Con la tranquillità ha trovato il risultato, bravissimo Romelu Lukaku ma tutta la fase offensiva: ha segnato Lautaro Martinez e i centrocampisti si sono fatti bene».

MOMENTO CHIAVE – Biasin prosegue: «Questa è l’Inter che può fare la differenza in Italia e in Europa, la fortuna che ha è che ci sono tante partite molto importanti. C’è la sensazione che questa squadra, tantissimo in discussione allenatore compreso, ogni volta che sembra che non ce la faccia poi ce la fa. L’Inter, dovesse perdere in Coppa Italia e Champions League, ha giocato tutte le partite stagionali tranne due: le finali. Sono una marea di partite, evidentemente qualcosa di buono sta facendo. L’Inter ha ancora tante possibilità in campionato, dove non è finito il mondo e ci sono ancora tante partite. In Champions League sorteggi favorevoli? Ha superato un girone con il Barcellona, il Bayern Monaco che non era quello di oggi, la prima in Portogallo e la seconda in Portogallo. Forse l’allenatore è in grado di giocare le partite importanti».

LA GRAZIA – Biasin valuta la grazia a Lukaku: «Io credo che si debba uscire dal fatto che sia una questione Inter-Juventus. Credo che Gabriele Gravina abbia preso una decisione non semplice ma doverosa, perché da un paio di settimane l’Europa e il mondo stavano parlando di questa cosa. Non sarebbe stato giusto andare alla partita di mercoledì con un giocatore squalificato per questa cosa. Noi parliamo di queste cose solo e soltanto se i giocatori facciano delle cose eclatanti, dovremmo punire i cinque-sei fessi prima. Quando usciremo da questo corto circuito sarà tutto normale».