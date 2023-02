César: «Inzaghi sapeva tutto di tutti, come il fratello! Spero vada avanti»

Cesar Aparecido Rodrigues, per tutti Cesar, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport parlando di Simone Inzaghi, ex compagno di squadra ai tempi della Lazio

INZAGHI CURIOSO – Cesar, ex giocatore nerazzurro e compagno di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio – tra il 2001 e il 2006 – ha parlato dell’attuale tecnico nerazzurro e di come avesse delle caratteristiche in comune con il fratello: «Come il fratello, curioso, sapeva tutto di tutti. Ricordo soprattutto quando eravamo in ritiro, lui guardava tutte le partite e a cena ci raccontava le caratteristiche degli avversari che avremo affrontato».

TIFERÒ PER INZAGHI – César, che ha giocato per sei mesi anche con Sergio Conceiçao, non nasconde il suo tifo per l’Inter in vista della sfida tra i nerazzurri e il Porto: «Spero che l’Inter vada avanti, può farcela, anzi deve. In campionato purtroppo il Napoli è imprendibile al momento, ma sono convinto che i nerazzurri possano riscattarsi in Europa e ripetersi in Coppa Italia».

Fonte: TuttoSport – Federico Masini