Bologna-Inter, sale la febbre dei tifosi! Prevista affluenza record – CdS

Bologna ed Inter si sfideranno domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport al Dall’Ara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: prevista affluenza da record

ATTESA – Bologna-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Un match che, secondo il Corriere dello Sport, è molto atteso dai tifosi rossoblù: è prevista un’affluenza da record allo stadio “Dall’Ara”. Sono già esauriti i posti in curva e nei distinti. Rimasti biglietti solo per i posti in tribuna.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati