Biasin: «Skriniar via per due motivi! Lukaku o Osimhen, solo un pazzo…»

Biasin ha detto la sua sulla decisione di Skriniar di lasciare l’Inter per andare al PSG. Poi si esprime su Lukaku e Osimhen, ad oggi praticamente imparagonabili

LUKAKU E SKRINIAR − In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin si esprime sul belga e sulla scelta dell’ex capitano di lasciare: «Osimhen o Lukaku? Al momento solo un pazzo sceglierebbe Lukaku. L’Inter poteva andare solo Lukaku l’estate scorsa perché era un affare economico. Ma adesso non avrebbe senso. Osimhen è più giovane, ha una prospettiva migliore. Se lo vuoi devi cacciare quantomeno cento milioni. Skriniar? Va via dall’Inter perché ha ricevuto un’offerta per molti irrinunciabile, più o meno di dieci milioni di euro. Andrà a giocare in una squadra ancora del tutto non squadra. Decisione che guarda alla sua prospettiva e al suo portafoglio. E’ stata però comunicata male da lui e dalla società. Il problema non è perdere Skriniar, bensì 50 milioni di euro. Cifra importante per una società in crisi».