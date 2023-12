Cecchi: «Napoli, si parla degli episodi e non dei meriti dell’Inter! Ecco perché»

Della straordinaria vittoria dell’Inter in casa del Napoli 0-3 si è parlato solo degli episodi e non dei meriti della squadra allenata da Simone Inzaghi. Di questo ne ha parlato il giornalista Stefano Cecchi in collegamento su Radio Sportiva.

SOLO EPISODI E NON MERITI – Stefano Cecchi è tornato a parlare della vittoria con merito dell’Inter in casa del Napoli: «Sugli episodi anche secondo me non c’è rigore su Osimhen mentre il fallo a centrocampo di Lautaro Martinez secondo me c’è, ma il fatto non è questo. Perché parliamo più degli episodi e non dell’oggettiva prova di forza dell’Inter che vince con merito a Napoli? Gli azzurri fanno un grande primo tempo e gioca bene, e questo paradossalmente aumenta il merito dell’Inter. Perché siamo italiani, e a noi piace questo ed è così da sempre. Noi abbiamo bisogno del calcio perché è la somma della possibilità di contrapporre la nostra fede di calcio rispetto un’altra e darci una lettura del mondo che è sempre conflittuale. Se non ci fossero gli arbitri, bisognerebbe inventarli!».