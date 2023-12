Asllani, dopo il Benfica di nuovo in causa: Calhanoglu da preservare

Dopo la gara contro il Benfica, Kristjan Asllani di nuovo chiamato in causa da Simone Inzaghi. In quanto vera unica alternativa ad Hakan Calhanoglu come vertice basso di centrocampo, l’albanese è pronto a prendersi il suo spazio nel prossimo filotto di gare che attende l’Inter.

CHIAMATO IN CAUSA – Si sapeva dall’inizio dell’anno: questa stagione, proprio come nel finale della scorsa, serviranno tutti i giocatori della rosa. Non inganni questa settimana senza impegni infrasettimanali: dalla gara contro l’Udinese di sabato, per l’Inter arriva un altro filotto di partite. Real Sociedad in Champions League, poi la Lazio in trasferta, Coppa Italia contro il Bologna e, a seguire, la gara contro il Lecce. Ecco quindi che Simone Inzaghi si trova a dover gestire i suoi migliori giocatori, tra cui anche Hakan Calhanoglu. Il che porta Kristjan Asllani a doversi far trovare pronto, dopo la gara da titolare contro il Benfica. Il centrocampista albanese ha già avuto più spazio rispetto allo scorso anno fin qui e ora deve conquistare sempre di più la fiducia del tecnico, dopo due gare da titolare – all’andata contro la Real Sociedad e quella di Lisbona – in cui le sue prestazioni non sono state particolarmente soddisfacenti. Nelle prossime due gare casalinghe, Asllani partirà da titolare in almeno una delle due. Un’ulteriore occasione per imporsi nella rosa dell’Inter e per preservare Calhanoglu.