Cecchi: «Lautaro Martinez Pallone d’Oro? No! C’è un problema»

Lautaro Martinez è rientrato nella lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro. Cecchi ha parlato del centravanti dell’Inter, rilevando un problema

PALLONE D’ORO − Stefano Cecchi, a Radio Sportiva, spiega il motivo per il quale Lautaro Martinez non potrà vincere l’ambito premio: «Lautaro Martinez impossibile che lo vinca. Dal dopo Mondiale ha avuto una crescita esponenziale e oggi è più forte di Julian Alvarez. Il suo problema? Ha sbagliato il Mondiale e non ha caso ha perso il posto per Julian. Ma dal Mondiale ad oggi è cresciuto in maniera incredibile. Vedendolo con la Fiorentina, ho visto un giocatore leader tecnico in maniera straordinaria. Il secondo gol è bellissimo. Ma avendo sbagliato il Mondiale credo che si sia giocato anche la possibilità di vincere il Pallone d’Oro».