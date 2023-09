Dumfries prestazione totale in Olanda-Grecia: è lui il fulcro Oranje

Denzel Dumfries è l’MVP assoluto di Olanda-Grecia, sfida valida per la qualificazione a Euro 2024. L’esterno dell’Inter firma tutti gli assist nel 3-0 degli Oranje, con una prestazione totale.

RIGENERATO – L’avvio della stagione 2023/24 di Denzel Dumfries è semplicemente sensazionale. Sia con l’Inter, il suo club, che con la Nazionale dell’Olanda. Dopo aver firmato un gol e un assist nelle prime uscite stagionali coi nerazzurri, l’esterno classe 1996 piazza 3 assist negli altrettanti gol che gli Oranje rifilano alla Grecia (qui gli highlights) nella terza gara di qualificazione agli Europei 2024. Mettendo così più di una ciliegina su una prestazione totale, che riscrive il suo status nella nazionale di Ronald Koeman come vediamo di seguito.

UOMO AL CENTRO – Escludendo il trio difensivo dell’Olanda, attivo sin dall’avvio dell’azione nel palleggio, Dumfries è uno dei giocatori più coinvolti nel gioco. Con 62 tocchi del pallone (dati presi da Sofascore) l’esterno dell’Inter è al pari di Marten De Roon (a cui serve la palla del vantaggio), e appena un tocco dietro a Daley Blind. Nessun altro ha toccato più palloni della mediana Oranje in su. Dumfries ha quindi contribuito a far girare straordinariamente la catena olandese di destra, come si vede soprattutto in occasione del gol del 2-0 e nella heatmap (presa sempre da Sofascore) della sua partita:

E lo ha fatto con una precisione di tocco che non sempre gli appartiene. 39 passaggi completati su 43 – di cui 3 assist, appunto – per una percentuale del 91%. Dal centrocampo in su ha fatto meglio solo Frenkie de Jong (47 su 48), cervello dell’undici olandese. Dumfries si inserisce così perfettamente in un triangolo di cui il centrocampista del Barcellona è la mente e l’esterno dell’Inter il braccio che arma, facendosi trovare sempre libero sulla destra, pronto a servire palloni che i compagni devono limitarsi a spingere in rete.