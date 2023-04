Cecchi: «Inter, Inzaghi si è smarrito. Sarà male vero per Skriniar?»

Stefano Cecchi, a Radio Sportiva, ha fatto il suo punto della situazione in casa Inter: da Inzaghi alla mancata operazione di Dybala, fino a Skriniar. Le sue parole.

SMARRITO − Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto”, così dell’Inter, del suo allenatore e non solo: «Simone Inzaghi secondo me è come se si fosse smarrito. Quest’idea di non avere alternativa al 3-5-2, di giocare sempre così. Poi è anche vero che Inzaghi sulla partita secca è bravo. Ma qualcosa sbaglia. Il fallimento suo è in campionato, perché sul percorso in parallelo cosa vuoi dirgli. Gli capita un girone proibitivo e butta fuori il Barcellona. Va avanti. Si ritrova in semifinale e Inter-Milan è un 50 e 50. C’è ancora una semifinale aperta di Coppa Italia. Non so, non riesce a captare simpatia nel modo nerazzurro. Inzaghi poi c’è da dire che ha preferito Correa a Dybala. Si è vero che ha fatto un gol da campione Correa contro il Benfica, ma nella bilancia il peso di Dybala nella Roma è enormemente maggiore rispetto a quello di Correa all’Inter. Chi è l’uomo da 1 contro 1? Correa? Manca tanto questo all’Inter. Dybala sarebbe stato l’uomo che avrebbe confermato di avere un campione che fa vincere, con la poesia e col colpo immaginifico. Milan Skriniar? L’Inter ha sbagliato tantissimo, un dirigente esperto come Marotta l’ha fatta grossa. Ha avuto la fortuna degli incassi arrivati dalla Champions League (vedi articolo). Ma poi Skriniar che ha? Sarà un male vero? Non lo so».