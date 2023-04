Plusvalenze Juventus, non finisce qui: torna il -9? Ecco gli scenari – SM

Nonostante la decisione del Collegio di Garanzia sul ricorso della Juventus riguardo la penalizzazione dei -15 punti, il discorso plusvalenze non finisce certo qui. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, possibile che la Corte d’Appello Federale possa nuovamente proporre una nuova penalizzazione per i bianconeri. Ecco gli scenari.

PLUSVALENZE E PENA AFFLITTIVA – Nonostante il rinvio del Collegio di Garanzia, il discorso plusvalenze resta ancora complesso visto che non c’è una correlazione diretta tra un capo di colpevolezza e una quantità precisa di punti di penalità. Molto dipende dalle motivazioni sulla decisione partorita dal Collegio di Garanzia che devono essere rese note entro un mese dalla sentenza. La Corte d’Appello in linea di massima potrebbe anche confermare il -15 oppure annullarli del tutto confermando la classifica attuale ma da più parti la sensazione è che si oscillerà tra i -6 e i -9, vale a dire i punti di penalizzazione inizialmente chiesti dalla Procura Federale. La pena, però, dovrà essere necessariamente afflittiva. Questo significa che la Juventus qualcosa dovrà perdere. Per questo motivo la sentenza potrebbe arrivare direttamente a fine campionato, e potrebbe essere condizionata dalla classifica finale. Per capirci, penalizzare i bianconeri ma lasciarli in Champions League vorrebbe dire in qualche modo non punirli. Anche se la questione Europa potrebbe poi essere risolta dalla Uefa, in attesa dei giudizi per poter aprire ufficialmente un suo procedimento.

Fonte: Sportmediaset