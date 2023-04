Champions League, l’Inter sorride: fin qui introiti da 96 milioni − TS

La Champions League si conferma una fonte di guadagno redditizia: l’Inter può sorridere per il guadagno ottenuto fin qui e sogna la finale a Nyon. Questo il punto della situazione fatto sulle pagine di TuttoSport.

RICAVI CHAMPIONS LEAGUE − Accedere alla semifinale di Champions League è stato un traguardo importantissimo per l’Inter (vedi articolo). Un qualcosa che non accadeva da 13 anni e che ha fatto sì che in stagione venga giocato per ben cinque volte il Derby di Milano. Partendo da questo presupposto, l’edizione odierna di TuttoSport ha fatto il punto della situazione sui ricavi economici che fin qui la competizione ha portato nelle casse nerazzurre, considerando anche che il Derby porterà poi altri ricavi sostanziosi anche dallo stesso San Siro, che si vestirà a festa per l’occasione. Andando a sommare tutte le cifre, più i ricavi che si stimano arriveranno appunto dallo stadio, si arriva a un totale di circa 96 milioni di euro. Solo la semifinale ne ha infatti fatti guadagnare 12,5. E un’eventuale finale agganciata potrebbe portare ulteriori 15,5 milioni di euro. Chi vince la competizione ne ottiene, infine, altri 4,5. Il mercato in uscita, come sottolinea TuttoSport, può essere adesso meno pesante (vedi articolo).

Fonte: TuttoSport