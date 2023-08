Cauet: «Inter, grandi aspettative per le prossime sfide! Sensi un talento»

Kevin Cauet, figlio dell’ex nerazzurro Benoit, fa un bilancio d’inizio stagione sull’Inter, con un occhio alle prossime sfide. Poi l’allenatore, intervenuto su Radio Sportiva, parla anche di Sensi.

AMBIZIONI – Kevin Cauet ha commentato l’inizio di campionato dell’Inter e le aspettative sulla nuova stagione. Nel corso della trasmissione radiofonica, l’allenatore dichiara: «Simone Inzaghi, lo staff e la società, hanno portato avanti un gruppo già dall’anno scorso. Adesso arriva un momento importante come prova: c’è un doppio scontro con Fiorentina e poi contro il Milan. Sarà importante per capire subito se la squadra è pronta o deve ancora aggiustare il tiro. Però sicuramente sull’aspetto fisico ha avuto grandi risposte come anche a livello di gioco. C’è grande attesa e aspettative per la sfida contro la Fiorentina e il derby milanese. Quando alleni un club di spessore come l’Inter, con una rosa di questa qualità, è giusto ambire al massimo. Chiaramente non può dipendere sempre e tutto da te perché di fronte hai altre squadre che sono attrezzate. Però l’obiettivo primario quest’anno dev’essere lo scudetto e poi fare anche il percorso migliore in Champions League. Stefano Sensi a livello tecnico è un talento. Ha fatto vedere che quando stava bene, anche contro squadra blasonate, faceva prestazioni eccellenti, come al Camp Nou. Senza continuità fisica, però, è difficile rendersi efficace. La fortuna dell’Inter è poter contare su un portafoglio di giocatori centrocampisti che si completano fra di loro. La vera forza di questa squadra è che non ha solo undici titolari ma può contare anche su una panchina. E questo si è visto anche con i percorsi che ha potuto fare l’anno scorso, soprattutto in Champions League».