Carraro: «Superlega penalizza campionati nazionali. Inter, Scudetto vinto»

Franco Carraro, dirigente sportivo ed ex presidente della FIGC, ha parlato a “Dribbling” su “Rai Due”, toccando soprattutto il tema Superlega e la vicina eventuale vittoria del campionato da parte dell’Inter.

QUESTIONE SUPERLEGA – Franco Carraro ha esordito spiegando come mai la Superlega sarebbe un problema per i campionati nazionali: «Che i grandi club abbiano sempre l’idea di aver maggiore spazio è una cosa nota da tempo. Di una Superlega si parlò già nel 1996, quando i club usarono quello strumento per fare pressione sull’UEFA per cambiare la formula della Champions League e la quota che andava ai club fino a quel momento. Francamente mai avrei pensato che succedesse tutto in una notte, senza spiegare niente a nessuno. Il danno principale sarebbe stato nei confronti dei campionati nazionali. Se ci fosse la Superlega, ci sarebbe una disparità di incassi spaventosa. Sarebbe una questione incomprensibile. Il campionato italiano non interesserebbe più. Per esempio quest’anno l’Inter ha già vinto, se ci fosse la Superlega resterebbe solo la questione retrocessione a dare interesse al nostro campionato».

FALLIMENTO FPF – Carraro non ha però risparmiato anche qualche frecciata alla UEFA, specialmente per quanto riguarda il Fairplay Finanziario: «La UEFA dodici anni fa ha stabilito il FPF, per tenere sotto controllo i costi. Ma diciamoci la verità: l’obiettivo è fallito totalmente. Tutti hanno aumentato i costi, alcune società sono state sanzionate e altre con bilanci più disastrosi non hanno subito nessuna sanzione. L’UEFA deve riconoscere che il suo controllo dei bilanci non funziona».