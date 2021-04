In attesa di Inter-Verona di domani (vedi QUI le ultime sulla formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio San Siro, deciso da un eurogol di Nicolò Barella.

STRISCIA NEGATIVA SPEZZATA – Il 9 novembre 2019 allo stadio San Siro va in scena Inter-Verona, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. I nerazzurri, in campo prima di Juventus e Milan, affrontano la squadra allenata da Ivan Juric. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, quando al 18′ Handanovic atterra Zaccagni in area e Valerio Verre dal dischetto trasforma per il gol dello 0-1. Nel secondo tempo i nerazzurri entrano con la voglia di recuperare lo svantaggio e al 65′ ci pensa Vecino a saltare più in alto di tutti su un cross di Valentino Lazaro e a trovare il gol del pari. A regalare i tre punti alla squadra di Antonio Conte è Nicolò Barella che – all’83’ – lascia partire un bellissimo destro da fuori area che si deposita all’incrocio dei pali. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.