Carragher: «Barella fantastico, c’è il Liverpool! Ma ora costa di più»

Carragher, ex giocatore del Liverpool, stravede per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha trascinato la sua squadra in semifinale di Champions League

STRAVEDE − L’ex bandiera del Liverpool e oggi opinionista per CBS Sport, Jamie Carragher ha detto la sua su Barella dell’Inter: «Nicolò Barella è fantastico. In realtà si parla di lui legato al mio club, il Liverpool, per la prossima stagione; quindi, sono dieci milioni in più che potremmo dover pagare in aggiunta al prezzo se dovesse accadere».