Milan-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Milan-Inter Women sarà la gara valida per la quinta giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino, dopo la schiacciante sconfitta subita in casa contro la capolista Roma, si scontrerà con le cugine rossonere. Ecco tutte le informazioni utili su Milan-Inter Women.

SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro la Roma (vedi report), torna in campo per la 5ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Rita Guarino sfiderà, in trasferta, il Milan di Maurizio Ganz. Ma quando e dove si gioca Milan-Inter Women? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 22 aprile – a partire dalle ore 12:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano (MI). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle ore 12:00 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino e le pagelle. Senza dimenticare le interviste pre e post-partita. La partita sarà visibile su TimVision attraverso l’abbonamento alla piattaforma. In alternativa, Milan-Inter Women verrà trasmessa anche dal canale tematico nerazzurro (Inter TV), accessibile agli abbonati in TV attraverso Sky e in streaming su DAZN.

Milan-Inter Women e non solo: tutta l’Inter su IN

