Empoli-Inter, chance per D’Ambrosio! Va ‘l’attacco di Serie A’ − SM

Antivigilia di Empoli-Inter, trentunesima giornata di campionato. Nerazzurri obbligati al successo, visto il sesto posto in classifica. D’Ambrosio scalpita, occhio all’attacco

LE ULTIME − Dopo la sbornia europea con tanto di semifinale raggiunta, l’Inter adesso si rituffa sul campionato. Domenica c’è Empoli-Inter, gara in programma alle 12.30. Nerazzurri obbligati al successo per non perdere altri punti dal quarto posto. Dopo la restituzione momentanea dei 15 punti alla Juventus, la squadra di Inzaghi è scivolata al sesto posto, a meno 5 dalla Roma. Al Castellani, il tecnico piacentino potrebbe cambiare qualcosa. Scalpita Danilo D’Ambrosio, che potrebbe far rifiatare Matteo Darmian come braccetto di destra. Tra le novità del 1′ anche Calhanoglu e Gosens. Infine, in attacco, come riferisce Sport Mediaset, pronto il tandem Lukaku-Correa. Praticamente diventata la coppia offensiva del campionato. Se dovesse essere confermata, sarebbe la quarta titolarità consecutiva dopo Fiorentina, Salernitana e Monza.