Caressa: «Lukaku il peggiore in Roma-Inter! Thuram straripante»

L’Inter ha battuto per la seconda volta in stagione la Roma. Protagonista in positivo Thuram, in negativo Lukaku. Il commento di Fabio Caressa dagli studi di Sky Sport

PEGGIORE – Queste le parole di Caressa: «Roma-Inter? Lukaku il peggiore in campo, e non è la prima volta. E devo dire che alla fine il Lukaku visto noi negli ultimi anni è sempre lo stesso, tranne nell’anno di Conte. Thuram invece è stato un grande acquisto dell’Inter, bisogna fare i complimenti ai nerazzurri per come, in questi anni, hanno reagito alle tante partenze. In un mercato difficile, fatto solo a parametro zero. Il Thuram di ieri sera, straripante nel secondo tempo, ci dice molte cose sull’Inter che sta dominando il campionato»