Adani: «Inter, oltre ad essere forte c’è di più. Il gioco fa la differenza!»

Ancora una volta Daniele Adani ci tiene a sottolineare l’efficacia e la solidità del gioco di Simone Inzaghi. Ecco l’analisi sull’Inter dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”.

NON SOLO FORTE – Cos’ha fatto la differenza in Roma-Inter? Lo spiega benissimo Daniele Adani nel suo commento alla sfida dell’Olimpico: «All’inizio del secondo tempo i primi venti-venticinque minuti dell’Inter hanno piegato una Roma che secondo me che ha fatto una bella partita. La squadra di Inzaghi entra con un altro piglio, attacca con i due esterni e va attaccare forte l’area di rigore soprattutto con Thuram. Quando l’Inter gioca così arrivo a dire che è in-giocabile. I nerazzurri dopo lo scudetto di Conte hanno visto vincere il Milan, la Juventus di Sarri, il Napoli. Adesso per è molto importante vincere questo campionato. E io credo che la forza di questa squadra è stata migliorare nel gioco, perché un anno fa esattamente di questi tempi, Inzaghi era in discussione. Poi dopo è cominciata la fase in Champions League a eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale contro il Manchester City. L’Inter ha cambiato e lì ha fatto il vero salto di qualità anche l’allenatore. L’Inter forte lo era anche l’anno scorso, ma la squadra forte che gioca bene come quest’anno non l’avevo mai vista. Se è solo forte perde a Roma, se è forte e gioca bene fa quel secondo tempo e ribalta la partita. Altrimenti non porti via punti contro quella squadra».