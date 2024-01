Capuano: «Juventus lotterà con l’Inter anche senza acquisti»

Giovanni Capuano non pensa la Juventus abbia bisogno di fare acquisti per lottare con l’Inter. Il giornalista ne parla sul canale Twitch di TvPlay.

MERCATO DI GENNAIO – Giovanni Capuano è certo sulle prime due della classe: «La Juventus non ha soldi e questa per una situazione economico-finanziaria particolare. La UEFA richiede massimo rigore ed equilibrio al club bianconero. Tutto deve accadere in estrema economia, la Juventus senza il colpo di gennaio ha fatto 53 punti ed è in piena corsa Scudetto. Anche senza acquisto secondo me continuerà la sua corsa con l’Inter. I bianconeri sono già fortissimi così, ma possono prendere giocatori solo se li vendono. Perché non arbitrerà Orsato Inter-Juventus? Lui è il miglior arbitro del mondo secondo Rocchi. La storia di Orsato post 2018 è lunga, è stato linciato per quegli errori che ha ammesso. Un club è sicuro di aver perso lo Scudetto per quella partita».