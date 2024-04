Capuano: «Ciclo Napoli sparito in 10 mesi. Inter era competitiva»

Giovanni Capuano, parlando del Napoli e delle aspettative deluse di inizio stagione su Sportitalia, ha definito anche i ranghi di partenza del campionato citando l’Inter.

ASPETTATIVE – Ci si aspettava di certo altro dalla squadra campione d’Italia l’anno scorso, eppure è andata veramente male. Ne parla Giovanni Capuano in questo modo: «Il Napoli lo vedevamo tra le favorite per lo Scudetto ad inizio anno. C’era la Juventus che non avrebbe allestito una squadra per vincere il campionato, il Milan che lavorava su certi binari. C’era l’Inter che ti faceva immaginare di poter essere competitiva. In meno di un anno, in dieci mesi, un possibile ciclo vincente del Napoli è sparito. Anche un mini-ciclo».