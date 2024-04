Longhi: «Alla Roma non dato un rigore come quello di Sommer»

Bruno Longhi non ha apprezzato su Radio Sportiva le prestazioni degli arbitri in questa stagione. Questa volta ha commentato un episodio simile a quello accaduto a Yann Sommer in Fiorentina-Inter.

QUESTIONE ARBITRI – Bruno Longhi descrive la situazione problematica: «Siamo nel caos, siamo nel marasma. La stessa infrazione tra Juventus–Lazio e Inter-Empoli non c’è. Il presunto rigore non fischiato alla Roma è simile all’uscita di pugno di Sommer che colpisce il giocatore della Fiorentina. In un caso viene fischiato rigore, nell’altro no. Ci vorrebbe uniformità di giudizio, il regolamento è lacunoso così come il protocollo del var. Io concordo pienamente con quanto ha detto Cesari sull’episodio di Juventus-Lazio. Quella di Patric non è una giocata, quindi è fuorigioco».