Capello: «Lautaro Martinez si sente interista! Lecce? È stata partita facile»

Capello ritiene Lautaro Martinez un giocatore attaccatissimo ai colori dell’Inter. Poi una considerazione anche sulla vittoria contro il Lecce per 2-0

INTERISTA − Fabio Capello su Sky Calcio Club elogia l’argentino: «Lautaro Martinez giustamente capitano e merita tutto quello che sta facendo in questo momento perché lui si sente interista. Ce ne sono pochi giocatori come lui in giro per l’Europa, è il vero leader che fa capire a tutti quello che bisogna fare. È bello, fondamentale per la squadra. Si muove per la squadra e non per sé, questa è una cosa bella. Compattezza? Vittoria facile contro il Lecce».