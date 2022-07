Capello: «Inter e Juventus mosse con cattiveria. Milan deve puntare alto»

L’Inter è sicuramente una delle squadre che ha fatto più operazioni di tutte nel solo mese di giugno. Fabio Capello, intervenuto a Sky, la mette tra le due contendenti al titolo.

MOSSE – L’Inter ha fatto cinque acquisti e lavora per le cessioni. Una delle squadre più attive di giugno e a calciomercato iniziato. Fabio Capello, a Sky Sport Calciomercato L’Originale, dice la sua. «Il Milan quest’anno dovranno puntare molto in alto ma l’Inter e la Juventus si stanno muovendo molto in alto e con tanta aggressività e cattiveria agonistica. Perisic lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e ha rimarcato come il ruolo dell’esterno sia sempre più fondamentale per il gioco del calcio. Gli esterni creano problemi alle difese avversarie».