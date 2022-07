Biscardi: «Inter-Dybala, c’è già l’accordo! Ma non è più una necessità»

Maurizio Biscardi, giornalista e conduttore, sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo la situazione legata a Paulo Dybala e il mercato dell’Inter.

NON UNA NECESSITÀ – Maurizio Biscardi dice la sua riguardo Dybala e la trattativa con l’Inter: «L’accordo con il calciatore sullo stipendio non c’entra, è già deciso, l’obiettivo è Antun. Il messaggio è per Dybala, ossia che se continua su quella linea di Antun rischia. Oggi Dybala è un arricchimento, prima era una necessità e non lo è più. Può succedere che se il Torino si impunta, Bremer rimane lì e non cedere Skriniar e comprare a poco il brasiliano e cedere dopo lo il suo difensore».

IL MERCATO – Il giornalista poi esprime una sua opinione sul mercato nerazzurro: «Stando a quello che si vede oggi, se l’Inter parte dietro a qualcuno è alla Juventus, ma non è così. Se finisse oggi il mercato, l’Inter parte favorita nettamente per i vari acquisti che ha fatto. L’avversario sarà la Juve, almeno per ora, poi vedremo tra due mesi».