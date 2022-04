Canovi: «Mercato Inter? Da capire le intenzioni della proprietà. Dybala…»

Alessandro Canovi, su Tmw, si è concentrato sull’Inter in chiave campionato e soprattutto in ottica mercato. Molto dipenderà dalle intenzioni della proprietà anche in merito a Dybala

CAMPIONATO E MERCATO − Canovi non ha dubbi sulla lotta Scudetto, poi si concentra sui possibili movimenti estivi dell’Inter: «Con l’abdicazione del Napoli lo Scudetto è, ovviamente, un discorso tra Milan e Inter: i rossoneri non mollano, ma i nerazzurri hanno qualcosa in più. L’Inter è una squadra vincente. Non ha bisogno di tante cose. Bisognerà capire se la proprietà investirà o meno. Se parte Lautaro Martinez andrà sostituito con uno di pari valore. Con Dybala? Ha il tallone d’Achille degli infortuni, un aspetto da non sottovalutare. Per rinforzare questa squadra servono grandi sforzi».