Prima Pagina IN Edicola: Inter a Bologna per il sorpasso. Marotta studia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Recupero al Dall’Ara (20.15): è la grande occasione dell’Inter. Scudetto e contratto la laurea di Inzaghi. A Bologna per il sorpasso. E il futuro è già scritto: rinnovo fino al 2025. Il tecnico conferma Dzeko e Lautaro Martinez; mentre i rossoblù ritrovano Medel.

TUTTOSPORT

A Bologna. Inter, sorpasso pericoloso. Il successo vale il primato, ma i rossoblù hanno già fermato Milan e Juventus. Marotta studia Dominguez, Schouten e Svanberg.