Cambiasso: «Inter, pazienza e una volontà subito chiara! Due molto bene»

L’Inter ha conquistato la sua prima vittoria in Europa sul campo del Viktoria Plzen, imponendosi con uno 0-2 firmato Dzeko e Dumfries (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Cambiasso dagli studi di Sky Sport analizza il trionfo dei nerazzurri e premia due giocatori

SUBITO UNA SENSAZIONE – L’Inter ha conquistato i suoi primi 3 punti in Champions League nella trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Esteban Cambiasso analizza la prestazione dei nerazzurri e premia due giocatori: «Una prova convincente nel senso che dal primo minuto si è capito che l’Inter voleva comandare la partita. Il Viktoria Plzen ha lasciato campo e l’Inter ha avuto pazienza che a volte quando una squadra non è sicura non si riesce ad avere. Ha fatto una partita molto concreta, è vero che poteva segnare qualche gol in più. Molto bene Dzeko e Dumfries, quest’ultimo fondamentale sia nel primo tempo quando ha fatto ammonire un paio di avversari che nel secondo con incursioni sempre positive».