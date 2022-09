Condò: «Turnover Inzaghi, ha avuto ragione! Viktoria Plzen studiato»

Condò dopo Viktoria Plzen-Inter terminata 0-2 ha elogiato la partita dei nerazzurri e in particolare le scelte di Simone Inzaghi che ha – a detta sua -, studiato alla perfezione la partita.

PREPARATA BENE – Paolo Condò dà ragione a Simone Inzaghi per le scelte fatte a inizio partita, e non solo: «All’Inter hanno giocato tutti una buona partita, quello che guardavo con particolare attenzione era Acerbi perché non giocava da tempo. Questa avversaria è stata attentamente studiata da Inzaghi e il suo staff. Si sono resi conto di trovarsi davanti una squadra di due categorie inferiori. Quindi da una parte ha messo in campo una formazione capace da poter vincere in maniera chirurgica, dall’altra, ha fatto in modo da poter far rifiatare gente come Lautaro Martinez con il turnover. Ha avuto ragione Inzaghi. Questa squadra era abbastanza sufficiente per vincere contro il Viktoria Plzen, e con più precisione con l’ultimo passaggio poteva fare anche il 4-0».